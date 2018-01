Le Port : Un motard d'une vingtaine d'années décède après une perte de contrôle

Un motard ayant perdu le contrôle de son engin est décédé dans la nuit de mardi à mercredi au Port non loin de la cité scolaire de Lépervanche sur l'avenue Raymond Mondon.



Il a heurté le sol et avait déjà perdu beaucoup de sang à l'arrivée des secours. Evacué par les pompiers à l'hôpital de Bellepierre, le jeune homme de 24 ans a succombé à ses blessures aux alentours de 20h.



Selon le témoignage d'un riverain s'exprimant sur les ondes de Freedom, le motard aurait également percuté un piéton se trouvant sur le trottoir. La personne aurait été blessée et conduite à l'hôpital. Elle souffrirait de fractures et d'une blessure à la tête.