Société Le Port : Un marché tous les mercredis de 6h à 12h

Monsieur le Préfet de la Réunion a autorisé à titre dérogatoire la tenue d'un marché forain pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire du Port. En conséquence, la Ville informe la population qu'un marché sera organisé tous les mercredis de 6h à 12h, durant la période de confinement, à la Halle des Manifestations, à compter de demain mercredi 1er avril 2020. Ce marché se tiendra dans le strict respect des consignes sanitaires nationales et régionales, à savoir : - Un nombre limité de stands pour 30 forains maximum - Une formule panier ou sacs ou tas préparés, servis exclusivement par le forain pour éviter toute manipulation des produits. Toutefois Il vous est demandé d'utiliser votre propre sac ou cabas - Il conviendra de respecter les gestes barrières et une distance d'un mètre entre chaque personne. La ville du Port rappelle aux Portois que nous sommes en confinement et qu'ils doivent se munir d'une attestation de sortie obligatoire pour faire leurs courses au marché forain.







