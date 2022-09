La grande Une Le Port : Un incendie s'est déclaré dans l'immeuble Héliotrope

Un incendie s’est déclaré dans l'immeuble Héliotrope au Port, laissant s'échapper une épaisse fumée. Le bâtiment se situe vers la rue du 20 décembre et l’allée Coco, à proximité de la maison du citoyen. Par Gaëtan Dumuids / Régis Labrousse sur place - Publié le Mardi 20 Septembre 2022 à 06:31

Un important incendie s’est déclaré dans l’immeuble Héliotrope au Port ce mardi matin. Selon les premiers témoignages, le sinistre s’est déclaré au niveau du sous-sol avant de se propager. Le feu serait parti d'une voiture. Les flammes sont impressionnantes et la fumée très importante.



Certains habitants ont réussi à fuir le bâtiment, mais de nombreuses familles étaient bloquées dans les étages supérieurs. Les secours sont parvenus à maîtriser les flammes et faire sortir les habitants. Aucun blessé n'est à déplorer.