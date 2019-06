Le Port: Un homme blessé par arme feu

Un jeune homme de 26 ans a été touché par balle au Port ce dimanche, en fin d'après-midi.



Gravement blessé à la cuisse, il a été pris en charge et transporté par les secours au CHU de Bellepierre, à Saint-Denis.



L’agression aurait débuté au niveau de la station-service Tamoil à proximité entre trois individus, déjà connus de la justice.



La victime, visée par l'arme à feu, a tout de même réussi à se défendre et à mettre l'un des individus à terre. Ce dernier a donc également été pris en charge et transporté à l'hôpital.



Quant au troisième, après avoir tenté de prendre la fuite, arme à la main, a été rattrapé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue.