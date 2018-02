Le Port: Un carambolage sur la quatre voies fait un blessé

Un carambolage est survenu vers 10h30 sur la quatre voies du Port en direction Saint-Denis entre la station service et la sortie Leclerc La Possession.Trois voitures sont impliquées. Les secours et les gendarmes sont sur place. Un personne serait légèrement blessée.Des difficultés de circulation en direction du chef-lieu qui viennent s'ajouter au basculement de la route du Littoral effectif depuis hier soir et l'opération escargot des motards en colère.