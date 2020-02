Le Port: Un bâtiment en feu près du terminal sucrier

Des flammes s’échappent du toit d’un bâtiment et un panache de fumée noire est visible depuis Saint-Paul, alors qu’un incendie s’est déclaré derrière la darse du Port, près du terminal sucrier.



Il s'agirait d'une des vieilles maisons de cadres abandonnés, ces anciennes demeures où vivaient les ingénieurs et autres responsables du port et du chemin de fer le long de l'avenue Amiral Bosse. Si l'incendie semble désormais maitrisé par les pompiers, aucune reconnaissance n'a pour l'instant pu être réalisée à l'intérieur pour vérifier la présence de victimes potentielles.