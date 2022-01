A la Une . Le Port : Trois ans de prison pour avoir tiré dans la jambe de son rival

Rachid M. comparaissait ce vendredi dans le cadre de la comparution immédiate pour des faits de violences aggravées. Recherché, il avait défrayé la chronique en reversant, avec son scooter, un policier de la BAC dans une station du Port, avant de prendre la fuite à contresens sur la quatre-voies. Il était jugé ce vendredi pour une autre affaire. Par IS-RL - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 21:05





Rachid M., 25 ans, est donc en détention provisoire depuis le mois de décembre 2021. Il comparaissait ce vendredi dans le cadre d'une affaire de violences datant du 25 janvier 2021, pour laquelle il avait demandé un délai pour préparer sa défense.



Très énervé, le prévenu aurait tiré une première fois en l’air



Il avait retrouvé à la Cité Saint-Exupéry du Port, près de la laverie, un homme avec lequel il avait plusieurs différends et qu'il avait affronté sur les réseaux sociaux. Très énervé, le prévenu aurait tiré une première fois en l’air puis visé la jambe de son adversaire, avant de tirer une seconde fois et de prendre la fuite. La victime avait été transportée au CHOR et opérée de la jambe droite.



La version du prévenu est différente : selon lui, c’est l’autre qui avait un pistolet et avant d’être visé, il avait réussi à le lui arracher. Il aurait alors tiré en l’air avant de tirer une seconde balle par accident au sol, laquelle avait touché la jambe de son rival.



Ce vendredi, à la barre du tribunal correctionnel, il maintient les déclarations faites en garde à vue : il y a eu une altercation virulente mais ce n’était pas son arme et le coup est parti seul. C’est d’ailleurs la victime qui lui aurait donné rendez-vous. Les échanges de sms joints à la procédure confirment cet élément. Alors qu'il s’agissait d’une arme qu’il fallait recharger entre les tirs, le prévenu a du mal à expliquer clairement pourquoi il a agi de la sorte. Il ne parvient pas non plus à expliquer pourquoi, s'il a été agressé en premier, il a pris la fuite pendant plusieurs mois.



Une vidéo des faits



Interrogée à son tour, la victime indique que son agresseur ne raconte que des mensonges. Contre toute attente, l'homme déclare qu’il a dans son téléphone une vidéo des faits. L’audience s'arrête un long moment sur les images qui, pour finir, ne permettront pas de départager les deux versions.



"Il va vous appartenir de déterminer qui portait l’arme entre le mis en cause et sa victime et si le second coup de feu a été tiré volontairement ou pas", résume la procureure. Cette dernière précise que de nombreux témoins ont refusé de donner leur version, par peur des représailles. Tous sauf une courageuse, plutôt neutre dans cette histoire. Elle a raconté avoir vu Rachid M. relever son tee-shirt devant son rival et ses accompagnateurs pour les impressionner, puis tirer.



"Il a paniqué et a sorti son arme"



"Il a paniqué et a sorti son arme. Il en a vu un prendre un galet et a tiré volontairement en prenant le temps de viser". C’est cette version qui est la bonne pour le parquet qui requiert 4 ans de prison. "Il y a tant de doutes qui pèsent sur ce dossier que l’on en arrive à une scène ubuesque dans un tribunal : regarder une vidéo sur le téléphone de la victime", lance Me Julien Baracco en défense. La robe noire insiste sur le fait que les témoignages proviennent d’amis de la victime : quel crédit leur apporter ?



"L’avis du parquet repose sur une seule personne qui avait aussi raconté avoir entendu quatre coups de feu", fustige le conseil qui aurait souhaité que les investigations soient plus poussées. La robe noire plaide la relaxe au bénéfice du doute.



