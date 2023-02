A la Une . Le Port : Sourire d'Ange condamné pour le remake de La Purge

Sourire d'Ange, alias Dany Dubard, comparaissait vendredi 10 février dernier devant le tribunal correctionnel pour répondre de faits de 2014 qui concernaient l'organisation d'un remake d'une scène d'American Nightmare le soir du réveillon du jour de l'An. Par IS - Publié le Lundi 13 Février 2023 à 14:25

"A vous deux, vous représentez le prisme complet de toutes les atteintes aux biens et aux personnes", souligne, dépitée, une des magistrates du tribunal correctionnel de Saint-Denis qui avait à juger Dany Dubard et son épouse pour des faits radicalement différents. La juge fait allusion de façon à peine détournée au casier judiciaire respectif des époux convoqués, une fois de plus, devant la justice dionysienne.



Le Portois de 40 ans avait à répondre de la parodie du film American Nightmare ("La Purge") qu'il avait organisée le 21 décembre 2014. Masqué, muni d'une arme factice, Sourire d'Ange avait roulé sur un quad jusqu'à un terrain vague où des palettes avaient été incendiées. "Une manifestation de force et de défi à l'ordre public et aux autorités", a tancé la représentante de la société.

Le remake avait été annoncé la veille sur les réseaux sociaux. Rien de secret donc pour les figurants et le grand public invités à participer. "On dit qu'il avait le visage masqué pour ne pas qu'on le reconnaisse", pointe l'avocat du restaurateur. Les juges du tribunal en ont convenu, c'était bien une mise en scène et non pas une provocation.



Dany Dubard écope tout de même de 6 mois de prison pour ces faits très anciens ainsi que pour un refus d'obtempérer commis le 6 janvier 2015 dans les rues du Port. Le juge d'application des peines décidera si celle-ci peut être aménagée. Le tribunal a délibérément refusé de prononcer l'aménagement sous bracelet électronique, prenant en compte le passé judiciaire du prévenu.



Quant à l'épouse, poursuivie pour travail dissimulé à l'époque où Sourire d'Ange se trouvait en détention, les juges n'ont pas été sensibles aux explications selon lesquelles la trentenaire vivait "un moment de sa vie particulièrement difficile". Deux salariés avaient été payés en liquide pour environ 6.000 euros. La prévenue écope d'une amende de 2.000 euros. La demande de confusion de peines faite par l'avocat du couple, Me Gabriel Odier, a été refusée par le tribunal. Madame avait en effet été condamnée en 2019 pour des faits similaires commis en 2016.