Le Port : Saiper Udas tente d'interpeller le ministre

Un petit groupe de représentants syndicaux de l'Education se sont rassemblés ce lundi matin devant le collège Jean Le Toullec du Port dans l’espoir de pouvoir interpeller le ministre des Outre-mer. Ils ont été tenus à l’écart devant un cordon de sécurité.



Ces membres du Saiper Udas demandent davantage de moyens alloués au service public et plus particulièrement pour l’enseignement. "Nous avons repris vendredi et nous n’avons toujours pas reçu de masques FFP2", déplore une syndicaliste.



"Nous demandons plus de postes pour la Fonction publique notamment pour l’Education nationale, plus d’AESH, les Accompagnants des Élèves en situation de handicap. On a besoin de moyens pour avancer", ajoute Cécile Chèze, secrétaire générale adjointe du Saiper Udas.



Marine Abat sur place