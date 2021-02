A la Une . Le Port, Saint-Leu et La Possession plaident pour une harmonisation du couvre-feu

Un couvre-feu pour les communes de La Possession, du Port et de Saint-Leu devrait être annoncé en fin de journée par le préfet. Reste à déterminer l'horaire et le jour d'entrée en vigueur. Les trois maires de l'arrondissement ouest plaident pour une harmonisation du dispositif à 22H. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 12:31 | Lu 3581 fois

Les choses se précisent quant à l'instauration d'un couvre-feu pour certaines communes de l'île. Une réunion sur le sujet s'est tenue ce mercredi matin entre les maires de l'arrondissement ouest et le sous-préfet. Les villes de la Possession, du Port et de Saint-Leu seront les premières de l'île - avec Saint-Louis pour l'arrondissement sud - à basculer dans la mesure restrictive de toute circulation.



Selon nos informations, le couvre-feu sera annoncé par le préfet ce mercredi soir pour ces trois communes dont le taux d'incidence de 100 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants a été dépassé.



Les horaires et jours d'entrée en vigueur seront précisés par le représentant de l'Etat, en lien avec le ministère de l'Intérieur.



Reste à savoir si un même horaire sera appliqué pour les différentes communes, qui n'ont pas le même taux d'incidence, ou si les modalités diffèreront selon les villes.



Les maires de l'ouest sont en tout cas favorables à une harmonisation du dispositif afin d'offrir une meilleure clarté vis-à-vis de la population, les déplacements entre les villes concernées pouvant s'avérer complexes si l'horaire diffère d'un territoire à l'autre. Les premiers magistrats plaident pour un couvre-feu à 22 heures. Confirmation très probable ce soir pour une entrée en vigueur ce week end.



