A la Une . Le Port : Pour échapper à un barrage, il fonce en scooter sur les policiers

Lucas A, 18 ans, roulait au Port sur un scooter dont il avait masqué la plaque d'immatriculation. Repéré par les policiers, il avait tenté de leur échapper en fonçant sur l'un d'entre eux, le blessant lourdement. Des faits pour lesquels il encourait 10 ans de prison, les violences envers les forces de l'ordre étant sévèrement punies depuis la nouvelle loi de janvier dernier. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 9 Mai 2023 à 18:22

Le 20 décembre dernier, Lucas A. roulait à bord d’un scooter dont la plaque d’immatriculation avait été masquée. Dans ses poches, le jeune homme de 18 ans transportait de la résine de cannabis ainsi qu’un poing américain. Repérant l'engin qui roulait à vive allure, la brigade anti-criminalité du Port avait tenté de procéder à un contrôle. Mais voyant les policiers se diriger vers lui, Lucas avait encore accéléré.



Les fonctionnaires avaient alors dressé un barrage afin de l'arrêter. Lucas, pris au piège, n'avait pas hésité à foncer. Renversé par le scooter, un des policiers avait lourdement chuté sur l’épaule et s'était blessé au bras, à la main et au dos. Jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi après-midi, Lucas A. a été sommé de s’expliquer sur son comportement dangereux.

A la barre, le jeune homme semble complètement perdu. Les yeux dans le vague, il répond à peine aux questions. Les quelques mots qu’il prononce sont inaudibles. A tel point que le président lui demande s’il est "sous substance". "Non, il est simplement stressé d’être devant vous. C'est la première fois qu'il se retrouve devant un tribunal", indique Maître Devaguy Mardaye, son avocate.



"Y'avait pas de barrage, c’est lui qui a sauté sur moi", marmonne finalement le prévenu. Pourtant, le policier qui a fait une lourde chute a été opéré en avril dernier car sa blessure n'était pas consolidée. Cinq mois après les faits, la victime ne peut toujours pas conduire et un de ses doigts est devenu insensible, nouvelle conséquence de l'accident.



Lucas A. essaye tant bien que mal de se défendre. Il indique aux magistrats qu'il a reçu "des claques, des coups de matraque et des coups de poings" pendant son passage de "36 heures au cachot". La représentante de la société lui fait gentiment remarquer qu’il est impossible de rester 36 heures au cachot dans le cadre d’une garde à vue qui dure légalement 48 heures.



Par ailleurs, Lucas A. a signé son audition et aucun médecin n’a relevé de blessures sur le jeune homme. "Sa prise de conscience est très limitée. Il faut lui arracher les mots. On pourrait attendre autre chose aujourd’hui à la barre", regrette le ministère public qui requiert deux ans de prison avec sursis probatoire. La parquetière ajoute que pour des faits de violence avec arme (le scooter) sur une personne dépositaire de l’autorité publique présentant une ITT supérieure à huit jours, il encourt 10 ans de prison depuis la nouvelle loi de janvier 2023 qui sanctionne sévèrement les violences sur les forces de l'ordre.



Le Saint-Paulois sera finalement condamné à 18 mois de prison avec sursis probatoire. Il devra suivre un stage de citoyenneté. Il a interdiction de porter une arme pendant cinq ans.