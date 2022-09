A la Une . Le Port : Plus de produits hygiéniques que d’hygiène sur le littoral

Une évacuation des eaux usées sur le littoral portois dépose de nombreux déchets sur le front de mer. En plus du plastique habituel, le littoral est jonché de tampons et serviettes hygiéniques.

Par NP - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 10:21

C’est une Zinfonaute qui nous a fait ce triste signalement. Le front de mer du Port, à hauteur de la piscine municipale, est malheureusement jonché de déchets. Le tout est apporté par une évacuation des eaux usées qui déverse les ordures directement dans l’océan.



Parmi les différents détritus, on retrouve des sacs plastiques, des blocs de peinture mais également des tampons et serviettes hygiéniques. Un triste constat seulement 10 jours après le World Clean Up Day où 250 kilos de déchets avaient été ramassés sur la Darse de pêche du Port Ouest.



Le canal d'évacuation en arrière-plan et les galets jonchés de déchets :