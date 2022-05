A la Une .. Le Port Ouest se modernise

Le nouveau Poste 1 du Port Ouest a été inauguré ce lundi matin, à l’occasion de la journée de l’Europe, en présence du préfet, du président du directoire du Grand Port Maritime, de la présidente de Région et du maire de la commune. Par SF - Publié le Lundi 9 Mai 2022 à 13:58









Après plus d’un an de travaux de reconstruction, le Poste vient d’être inauguré.



Construites en 1957 et étendues en 1965, les infrastructures du Poste 1, situé au Port Ouest dans le bassin Hubert Delisle, ont fait l'objet d'analyses. Ces dernières ont mené les autorités du Grand Port Maritime de La Réunion à prendre la décision de reconstruire le quai.Après plus d'un an de travaux de reconstruction, le Poste vient d'être inauguré.Cette nouvelle infrastructure vient dynamiser le Port et constitue une étape dans la croissance de l'économie bleue réunionnaise. L'une des plus importantes entreprises de pêche de l'océan Indien y est installée et peut désormais débarquer langoustes et légines directement depuis le quai vers les chambres froides, situées à une quinzaine de mètres de là.

7,683 millions d'euros d'investis dans la dynamisation de Port



Co-financé par l’Etat, le Feder et le GPMDLR, l’ouvrage devenait “une nécessité pour redonner à nos entreprises utilisatrices un équipement de qualité ”, au vu du développement économique de l’île, explique Huguette Bello, présidente de Région.



La zone peut désormais accueillir des véhicules plus lourds sur le tablier pour la réalisation d’opérations de manutention dans des conditions normales avec le maximum d’efficacité.



Le Poste 1 peut aujourd’hui apporter des garanties plus importantes quant aux opérations d’avitaillement de de débarque des navires; anticiper l'arrivée de plus gros navires, permettre aux armateurs d’assurer des opérations de maintenance des navires à proximité de leurs locaux. À cela s'ajoute la possibilité de branchements électriques à quai, limitant ainsi l’utilisation de groupes électrogènes.



Au total, les travaux du nouveau poste, englobant les aléas du chantier et l’augmentation du prix des matériaux, ont coûté 7,683 millions d'euros.