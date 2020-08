Le Port : Olivier Hoarau limite à son tour les regroupements dans les espaces publics

"En premier lieu, je voudrais rassurer les familles Portoises. Les premiers résultats des tests effectués sur les proches du cas identifié s’avèrent négatifs. C’est une très bonne nouvelle.



Il n’y a donc pas lieu de procéder à la fermeture des écoles dans ce cas précis.



En second lieu, je voudrais remercier M. le Préfet pour l’organisation en urgence de cette réunion ce matin avec la directrice de l’ARS, le rectorat et le Sous-préfet de Saint-Paul comme je l’avais demandé.



Cette réunion était nécessaire pour clarifier les procédures mises en place dans le cadre de la gestion de cette crise par toutes les autorités. Je le rappelle encore une fois ma demande était la nécessité d’avoir une action concertée et collective.



Désormais, un process a été établi pour associer la Ville à toutes les décisions dans le cadre de la gestion de crise partenariale avec les autorités d’État. Cela va nous permettre une circulation juste et précise des informations.



D’autre part, ma demande de limitation à 20 personnes des regroupements sur les espaces publics a été entendue par le Préfet. Un arrêté préfectoral sera pris en ce sens.



Par ailleurs, dès demain, un centre de dépistage sera installé au gymnase de la Rivière-des-Galets pour procéder aux tests de toutes les personnes contacts identifiées par l’ARS dans le cadre de leurs investigations suite à la découverte d’un cas de Covid-19 positif.



En complément de l’application du protocole sanitaire, j’ai décidé que dès lors qu’un cas positif est recensé dans une école, celle-ci sera immédiatement fermée pour une désinfection approfondie des locaux.



Enfin, dès aujourd’hui, une cellule de gestion de crise Covid et d’écoute est opérationnelle en mairie. Nous mettons en place un numéro unique 0262 42 87 00 pour créer un lien direct avec les Portois. Ils pourront également s’appuyer sur la plateforme téléphonique de soutien médico-psychologique qui les écoute au 0800 200 840.



Je veux rappeler l’importance de respecter les gestes barrières et de distanciation. Je demande à tous de reporter les regroupements familiaux et amicaux afin d’éviter la propagation du virus. Je sais que cette situation est compliquée à vivre pour tout un chacun. Mais il est indispensable que nous fassions preuve, tous ensemble, de civisme."



Olivier Hoarau

Maire du Port