Courrier des lecteurs Le Port, Nout combat, Nout fierté

La perspective des élections municipales est l'occasion, et on ne peut y échapper, de laisser libre cours un peu partout, aux imaginations fertiles et souvent très débordantes, parfois trop. En même temps, il se passe tellement de choses qu’il est parfois difficile de démêler le vrai du faux, au regard du flot d’informations tout azimut qui se bousculent, ou encore de rumeurs qui se faufilent insidieusement dans le landerneau politique portois, notamment.



Pour rappel, si ce qu'a écrit un journal local hier à propos du Port, avec ce titre "on prend les mêmes et on recommence", et qui ne reflète pas à mon humble avis son contenu, je ne serais devenu qu'un transfuge qui se serait rapproché d'une personnalité politique. Bien sur, on ne m'a pas demandé mon avis ou encore moins mes intentions avant cette assertion. Je le regrette sincèrement.



Aussi, vu le manque de précisions de l'article, la volonté manifeste de certains à m’écarter et avec tout le respect que j’ai pour tout un chacun, il s’avère utile d’apporter un minimum de clarification.



J'ai voulu ces derniers temps, dans mes nombreuses rencontres avec quelques sensibilités politiques différentes au Port, privilégier un rassemblement le plus large, en vue des prochaines élections municipales au Port. Ça c'est pour moi essentiel dans l’objectif de garantir une certaine sérénité et de préserver l'intérêt de notre ville par-dessus tout. Au regard des problématiques que connaissent nos populations et face à la diminution significative des moyens financiers publics, l’heure doit être à la solidarité et à la responsabilité collective et partagée. Très bientôt, à n'en pas douter, nous serons éclairés sur le résultat de cette volonté de rapprochement.



En tout état de cause et pour être encore plus clair, il n'y a pas d'autre rapprochement que celui là, pour ce qui me concerne. De plus, je ne fais partie, à ce jour, d'aucun mouvement ou organisation politique à l'exception notable du groupe que je conduis au conseil municipal : "le Port nout combat nout fierté".



Je suis né il y a près de 58 ans dans cette magnifique cité portoise que je n'ai jamais quittée, avec plus de 35 années d'engagement associatif et militant. A l'instar de nombreuses personnes au Port, j'aimerai pouvoir poursuivre ma modeste contribution au devenir et à l'intérêt de notre ville et de ses habitants. Élu ou pas, avec la santé si elle est toujours là et la Foi qui me guide, chaque jour que Dieu fait.



Nul besoin à mon sens d’être un super spécialiste pour participer et faire des propositions! La besoin surtout d'être un moun qui aime vraiment sa ville et que la envie mèt la main ansanm pou avancé!



Na bonpé domoun lé kapab dann Port! Sa a nou sa! Henry HIPPOLYTE Lu 144 fois





Dans la même rubrique : < > "Une personne sur deux ne fait plus confiance aux médias".... L'idée fait son chemin