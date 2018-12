Le Port: "Locomotive" économique du centre-ville, le Grand Marché rouvre ses portes

Créé en 1892 après une pétition de la population auprès du Gouverneur, le marché couvert, alors en bois sous tôle, avait entièrement a été détruit en 1932 par un violent cyclone. C'est sous la mandature de René Michel que sera inauguré le nouveau "Grand Marché", en 1934, devenant un lieu incontournable de l'Ouest, où la population venait se ravitailler mais aussi se divertir, avec des bals, des séances de cinéma et des exposition de photos.



Rénové et agrandi à la fin des années 60, le lieu a perdu en popularité dans les années 80, avec l'ouverture du premier marché forain de la SIDR, de l'Oasis et des centres commerciaux, avant de fermer totalement. Et de finalement rouvrir en ce mois de décembre, flambant neuf, juste avant les fêtes.