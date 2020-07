Société Le Port: Les graffeurs redonnent des couleurs au mur de l’usine Mauvilac

10 artistes graffeurs peï travaillent depuis la semaine dernière à la réalisation de grandes fresques colorées sur le mur de l’usine Mauvilac au Port. Ces oeuvres peuvent être admirées par le plus grand nombre depuis la voie de liaison portuaire, une façon de démocratiser cet art moderne. Photos : Serge Marizy Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 13 Juillet 2020 à 11:19 | Lu 28 fois

Mo Armen, Iren, Sare Roko, Konix, Eko LSA, De Gouttière, Kapten, Asome et Vincent Box, 10 grands artistes graffeurs de La Réunion, peuvent être aperçus en action encore jusqu’à vendredi au Port.





Au niveau de la voie de liaison portuaire, les graffeurs réalisent depuis la semaine dernière de gigantesques fresques sur le mur de l’usine de peinture Mauvilac, mis à leur disposition par la société.





Chacun dans son style, ils redonnent vie à la zone industrielle bétonnée, et mettent leur talent à profit de la population qui peut assister à la naissance de ces oeuvres gratuitement.

Leur objectif est d’ailleurs de mieux faire connaître cet art au plus grand nombre. Ces artistes sont déjà connus pour avoir organisé le premier Festival International de Graffiti à La Réunion en octobre l’année dernière. La prochaine édition doit se dérouler en novembre prochain.













Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité