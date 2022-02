A la Une . Le Port : Le scootériste qui avait fauché un policier de la BAC condamné pour trafic de drogue

Le jeune qui avait foncé sur un policier de la BAC en mai dernier était devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour une affaire de stupéfiants. Par RL - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 15:18





Le même jeune devait répondre de ses actes mais dans une autre affaire. Sans avocat, il a décidé de se défendre tout seul.



Il écope de 20 mois de prison avec mandat de dépôt pour trafic de drogue. Il a été condamné pour acquisition, transport, cession et détention de stupéfiants mais aussi détention d'arme. Les forces de l'ordre ont notamment saisi 5.800 euros en liquide lors d'une perquisition chez sa compagne.



L'homme est très connu des forces de l'ordre. Il était recherché depuis le tout début de l'année 2021 pour des faits de violences aggravées avec arme à feu. Le jeune était depuis en fuite. Il a échappé à une interpellation en mai dernier dans une station-service en fonçant sur un policier de la BAC avec son scooter . Il a finalement été rattrapé quelques jours plus tard.





