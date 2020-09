Société Le Port : Le groupe scolaire Ariste Bolon fermé ce vendredi pour désinfection

La mairie du Port informe de la fermeture du groupe scolaire Ariste Bolon ce vendredi 4 septembre pour une opération de nettoyage et de désinfection. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 3 Septembre 2020 à 14:50 | Lu 158 fois

Le groupe scolaire Ariste Bolon sera fermé demain vendredi 4 septembre 2020, toute la journée, pour une opération de nettoyage et de désinfection.



Les écoles maternelles et élémentaires rouvriront le lundi 7 septembre aux horaires habituels.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur