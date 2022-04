A la Une . Le Port : Le conseil municipal des enfants est installé

​La salle du Conseil Municipal de Le Port a accueilli hier matin, l’élection du nouveau Maire enfant et de ses trois présidents de commissions. C’est Olivia Dejean, élève de CM1 à l’école Camille Macarty, qui a été élue par l’ensemble de ses camarades, au second tour. Par NP - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 06:44

Clémence Bronchet, Présidente de la commission Citoyenneté, solidarité et vivre ensemble.

Slowan Imiza, Président de la commission environnement et cadre de vie.

Marlay Ratovomanana, Président de la commission Sport, loisirs et culture. Le Conseil Municipal des Enfants favorise la concertation, entre les élus et les enfants. Il reconnait ainsi l’Enfant comme citoyen à part entière, en lui permettant de s’exprimer sur des projets qu’il souhaite mettre en place sur le territoire communal.



Le Conseil municipal de la ville de Le Port reste garant du Conseil Municipal des Enfants. Il veille au respect des droits de l’enfant, telle que la liberté d’expression et l’accès à l’information, comme énoncés dans la Convention Internationale des droits de l’Enfant-Convention des nations Unies du 20 novembre 1989. Les 3 Présidents de commission ont ensuite été élus à main levé par les Conseillers enfants :Le Conseil Municipal des Enfants favorise la concertation, entre les élus et les enfants. Il reconnait ainsi l’Enfant comme citoyen à part entière, en lui permettant de s’exprimer sur des projets qu’il souhaite mettre en place sur le territoire communal.Le Conseil municipal de la ville de Le Port reste garant du Conseil Municipal des Enfants. Il veille au respect des droits de l’enfant, telle que la liberté d’expression et l’accès à l’information, comme énoncés dans la Convention Internationale des droits de l’Enfant-Convention des nations Unies du 20 novembre 1989.