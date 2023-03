Le Port : Le Queen Mary 2 en escale à La Réunion

L'impressionnant navire de la compagnie britannique Cunard est arrivé au Port ce matin. Long de 345 mètres, il peut accueillir 2691 passagers et 1292 membres d'équipage. Il comprend 17 ponts et cinq piscines. Sa hauteur de 72 mètres correspond à celle d'un immeuble de 23 étages. Construit en France, il a été mis en service en 2004 et rénové en 2011 et 2021. Les croisiéristes ont la journée pour un tour d'horizon du département.Pour rappel, deux autres bateaux de la Cunard avaient déjà fait escale à La Réunion : le Queen Elizabeth et le Queen Victoria