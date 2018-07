Le Port : La guerre des clans fait deux blessés

C'est une guerre des clans qui perdure depuis des années au Port, deux familles s'affrontent régulièrement, les Morby et les Mayot. Dimanche, au petit matin, c'est à coups de battes de base-ball et de poings américains que les deux fratries se sont affrontées en pleine rue. Vers 7h30, des tirs de pistolet d'alarme ont résonné, réveillant le voisinage, qui s'est posté aux balcons pour profiter du triste spectacle.



Des membres de la famille Morby s'en sont pris à des éléments isolés de la famille Maillot, qui passaient dans la rue, relate le JIR. Les premiers étant armés jusqu'aux dents ont facilement eu le dessus, et ont blessé légèrement deux Mayot, sans toutefois qu'ils nécessitent une hospitalisation.