Le Port : L'incendiaire s'excuse pour les dommages causés

Un quadragénaire comparaissait ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour avoir délibérément mis le feu à l'appartement de sa compagne. Il doit également répondre de faits de violences sur cette dernière. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 22 Février 2023 à 15:19

Les faits se sont déroulés le dimanche 19 février dans la soirée au Port. Suite à une dispute conjugale, un homme a mis le feu aux "affaires qu'il avait achetées", embrasant par ricochet la totalité de l'habitation. Il est ensuite parti tranquillement en voiture avant de revenir et d'être interpellé puis placé en garde à vue.



Les forces de l’ordre et les secours, qui ont pris d'énormes risques compte tenu de l'ampleur de l'incendie, ont réussi à secourir les habitants de l'immeuble. Au total, dix personnes ont été évacuées vers le CHOR de Saint-Paul. Ce mercredi, le père de famille qui était jugé sous le régime de la comparution immédiate a demandé un délai pour préparer sa défense.



Évoquant la gravité des faits, le risque de pression sur les témoins et le risque de réitération mais reconnaissant le profil sans histoire de l'incendiaire, le parquet a requis le maintien en détention du prévenu qui est incarcéré depuis ce mardi. De son coté, la défense rappelle qu'il n'a pas de casier, qu'il travaille et qu'il est conscient de la gravité des actes qu'il a commis, ajoutant : "il sait que ce qu'il a fait est grave et qu'il va être lourdement condamné pour cela. Ce n'est pas la peine de noircir un tableau qui est déjà noir comme les cendres de cet appartement".



"Je m’excuse pour les dommages que j’ai causés. C’était sur le coup de la colère. Je n’ai jamais été comme ça avant. Je m’engage à respecter toutes les obligations que vous me donnerez et à respecter votre décision", indique le prévenu avant d'être maintenu en détention provisoire par le tribunal.



La prochaine audience est fixée au 20 mars.



