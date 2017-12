Le Port: L'église Jeanne d'Arc accueillera les fidèles pour les célébrations de Noël

Encore en plein travaux, l'église Jeanne d'Arc du Port ouvrira ses portes pour les célébrations de noël. Le monument sera en effet préparé pour recevoir les fidèles les 24 et 25 décembre prochains.



La municipalité a effectué diverses opérations sur ce bâtiment qui date de plus de 100 ans. Après une rénovation et des travaux faisant suite à la chute de blocs, ce sont ensuite les faux plafonds constitués d'amiante et les problème d'accessibilité qui ont été pris en compte. "Par mesure de sécurité, un contrôle de l’air a été effectué afin de déceler le taux de fibre d’amiante dans l’air. Ce contrôle, valable pour trois ans, s’est avéré négatif", veut rassurer la mairie.



Les travaux de désamiantage, démarrés le 18 août 2016, ont pris fin le 23 décembre 2016 et ont laissé place aux "gros travaux" qui ont début le 25 septembre dernier. La date de livraison est prévue le 26 février 2018.