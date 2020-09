Société Le Port : L'ancien Crédit foncier de Madagascar restauré grâce au loto du patrimoine

Le Crédit Foncier de Madagascar, situé au Port, a été sélectionné pour être rénové dans le cadre du Loto du patrimoine. À terme, la municipalité envisage d'en faire un lieu culturel ou des bureaux. Par Marine Abat - Publié le Jeudi 10 Septembre 2020





Le bâtiment, situé rue Saint Paul au Port, fait l’objet d’un arrêté de péril. Il a été sélectionné parmi 3500 candidatures, aux côtés de 100 nouveaux édifices et lieux remarquables "à préserver dans le cadre du maillage du territoire". L'annonce a été faite il y a quelques jours par Stéphane Bern (après l'annonce des 18 sites emblématiques dévoilées en juin dernier). La rénovation sera financée par une partie des recettes des tickets mis en vente par la Française des Jeux.



"L’édifice est le témoin de l'activité économique florissante du Port au début du XXe siècle. Lié au reste du patrimoine de la ville et à l’histoire maritime de l’île, il conserve la mémoire des Messageries maritimes et de l’émigration de Réunionnais à Madagascar", explique la municipalité, propriétaire du bâtiment. "Le Crédit Foncier de Madagascar (1919-1954), filiale de la Compagnie des Messageries maritimes, ouvre son agence au Port en 1926 et ferme ses portes peu avant la seconde Guerre mondiale. Le petit immeuble accueillera ensuite un hôtel, puis des bureaux de la Marine nationale avant d'être désaffecté."



