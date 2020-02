Le Port: Ivre, il étrangle sa concubine et finit en garde à vue

Un Portois a été placé en cellule de dégrisement ce vendredi soir après des violences sur sa concubine, rapporte la presse écrite.



Quelques heures plus tôt, alors que le couple fêtait ses trois ans, une dispute a éclaté. Ivre, l'individu a saisi le cou de sa concubine, qui a réussi s'enfuir et prévenir les forces de l'ordre.



Les policiers ont retrouvé l'homme quelques rues plus loin. Il avait près de 2 grammes d'alcool par litre de sang, précisent les journaux.