Le Port: Interpellations après des tensions devant le lycée Lepervanche

Depuis 8h ce matin, les lycéens étaient mobilisés au lycée Lepervanche du Port. Faisant suite au mouvement des gilets jaunes, les lycéens réunionnais sont en colère et veulent se faire entendre. Au centre de leur revendications se trouvent l'accès à Parcours Sup, les bourses, le coût des études supérieures ainsi que les inégalités Réunion-Métropole.



La manifestation a dégénéré ce mercredi matin. Alors qu'ils avaient érigé des barrières afin de bloquer la circulation, le tout sur fond de feu de poubelles et de jets de galets, les lycéens ont été délogés par les forces de l'ordre au moyen de gaz lacrymogènes. Au moins 200 jeunes étaient rassemblés. Le proviseur du lycée a été légèrement blessé, touché par un galet à l'épaule gauche.



En fin de matinée, un important dispositif de forces de l'ordre était encore présent sur place. Au moins trois personnes ont été interpellées.



B.A sur place