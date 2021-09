A la Une . Le Port: Ils gravaient des obscénités sur des véhicules, quatre mineurs arrêtés

Quatre mineurs de 11 et 12 ans ont été interpellés par les policiers du Port vendredi 17 septembre. Depuis plusieurs jours, les forces de l'ordre recherchaient ceux qui dégradaient les véhicules garés devant deux établissements scolaires en y gravant des obscénités. Par NP - Publié le Samedi 18 Septembre 2021 à 16:55

Plusieurs véhicules garés devant deux établissements scolaires du quartier Titan ont été dégradés à différentes reprises les jours derniers, au Port. A tel point qu'il ne serait pas déraisonnable de penser que cela était fait exprès.

Les propriétaires ont systématiquement, en sortant de leur travail, retrouvé leur véhicule dégradé. Et pas de n'importe quelle manière puisque des petits malins y avaient gravé des obscénités en rayant la carrosserie.



Le commissariat portois ayant reçu un certain nombre de plaintes a réussi à mettre la main les responsables présumés. Ce vendredi 17 septembre, quatre jeunes âgés de 11 et 12 ans ont été arrêtés. Ils devraient prochainement répondre de leurs actes.



Face à ces désagréments, les victimes demandent instamment aux services de la mairie de mettre à leur disposition un parking fermé aux abords des établissements concernés.







Publicité Publicité