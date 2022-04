A la Une . Le Port : Ils cambriolent un ami et le laissent pour mort

Ce sont des faits d'une extrême gravité qui ont été évoqués à l'audience de la chambre de l'instruction ce mardi matin. Le 26 septembre 2020, trois individus avaient cambriolé le domicile portois du dalon de l'un d'entre eux avant de le tabasser et de l'abandonner sur place alors que son pronostic vital était très engagé. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 12 Avril 2022 à 10:45





Pendant que deux des mis en cause cambriolaient des objets sans intérêt au domicile de la victime, le troisième l'avait passée à tabac et laissée pour morte. À l'arrivée des secours, le pronostic du malheureux était très engagé. Il s'en était sorti polytraumatisé et se trouve aujourd'hui infirme dans une chaise roulante.



Au soutien des intérêts de son client, Me Guillaume Motos a fait valoir la fin de l'instruction du dossier et la prochaine comparution du mis en cause au casier judiciaire vierge devant un jury populaire. "Les rôles de chacun sont désormais connus", a plaidé la robe noire.



Des arguments immédiatement démontés par la procureure générale. Fabienne Atzori a indiqué que Sébastien M., un majeur protégé, avait été placé sous contrôle judiciaire mais s'était enfui. "La victime a préféré déménager en métropole, mais ce n'est pas un critère qui pourrait me convaincre car il est très possible de faire pression par téléphone", a poursuivi la représentante de la société, invitant les juges à laisser Jean-Philippe L. derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Domenjod.



Des réquisitions suivies par la chambre de l'instruction. Jean-Philippe L., 22 ans, reste jusqu'à nouvel ordre derrière les barreaux de la maison d'arrêt de Domenjod en attendant son procès.





