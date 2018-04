Le Port : Il vendait du zamal en pleine rue, à meme le sol

Plus c'est gros, plus ça passe comme on dit…mais pas cette fois çi pour ce Portois d'une trentaine d'années.



Samedi, ce dernier a organisé une vente à la criée quelque peu inhabituelle, rue André-Gide.



La "marchandise", étalée sur une bâche à même le sol n'était autre que du zamal, "environ 291 grammes très exactement" selon les informations du JIR.



Interpellé par des membres de la brigade anti-criminalité, le forain d'un jour a reconnu les faits lors de sa garde à vue.



Il a été libéré en attendant son procès.