A la Une . Le Port : Il poignarde un employé de Leclerc, 5 ans de prison

Un homme a voulu tuer l'employé d'un supermarché qui l'avait demandé plus tôt de quitter le magasin après une tentative de vol à l'étalage. Il a été condamné à 5 ans de prison. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 09:21 | Lu 615 fois

Communiqué de la Police nationale



Retour sur l’interpellation de l’auteur d’une tentative d’homicide.



Le 24 septembre dernier,



Le signalement de l’auteur en fuite était rapidement communiqué aux policiers de terrain qui procédaient à son interpellation sur la voie publique, tenant un couteau à la main. Ivre, il était placé en garde à vue.



La victime grièvement blessée, médicalisée sur place par le SMUR était transportée au Centre Hospitalier.



Auditionné sur les faits après complet dégrisement, le mis en cause reconnaissait avoir poignardé la victime, ce que confirmaient les éléments de l’enquête recueillis lors des investigations. Le mobile reposant sur la volonté de tuer l’employé du supermarché qui un peu plus tôt dans l’après-midi, avec l’aide des agents de sécurité, l’avait invité à quitter le magasin suite à une tentative de vol à l’étalage.



