Le Port : Il met sa langue dans la bouche d'une fillette de 6 ans

Un homme sans histoire et sans casier comparaissait pour des faits d'atteinte sexuelle sur une fillette de 6 ans. Le tribunal a posé, durant toute cette audience, la question suivante : Mais que vous est-il passé par la tête ? Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 10:18 | Lu 732 fois

Jean-Denis F., 56 ans, est agent d'entretien dans une école du Port. Le 5 octobre dernier, vers 9h du matin, il est assis sur un banc de l'école lorsqu'il voit arriver deux jeunes élèves de maternelle qui vont chercher de l'eau pour le tableau. Parmi eux, Amandine*, une petite fille de 6 ans. "Viens t'assoir ici et fais loi un bisou", lui demande Jean-Denis. L'innocente petite fille s'exécute et lui fait un bisou sur la joue. L'espace d'un instant, le quinquagénaire perd pied et serrant Amandine par la taille, lui impose des bisous sur les joues, un bisou sur la bouche avec la langue et va même jusqu'à lui lécher la joue.



La petite fille parvient à se défaire de son bourreau sous le regard médusé de son camarade de classe. "Le bisou était méchant car il a embrassé très fort", dira t-il aux enquêteurs. "Pour moi, ce n'était pas méchant" , insiste Jean-Denis, répétant inlassablement à la présidente : "J'essaie de comprendre mais je n’y arrive pas, mon geste est inexplicable, je n'ai pas d'explication, excusez-moi, j’ai honte de moi". C'est lorsque les enfants sont revenus en classe que la maitresse a immédiatement compris qu'il s'était passé quelque chose, voyant que le comportement d'Amandine avait changé radicalement.



Après s'être confiée à sa maitresse, Amandine dira aux enquêteurs : "Moi je m'inquiétais à cause du Covid car ma maman est asthmatique, c'est pour ça que je me suis rincée tout de suite la bouche !" La procureure de la République demande une peine mixte de 10 mois à son encontre. Le tribunal, prenant en considération ses problèmes d'alcool - il est contrôlé à 2,36 g/l le jour des faits à 16h - décide de marquer le coup. Malgré son absence de casier judiciaire, Jean-Louis est condamné à 2 ans de prison dont 16 mois avec sursis probatoire, inscription au FIJAIS pendant 20 ans et, maintien en détention pour les 8 mois ferme.



