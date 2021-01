A la Une . Le Port : Il est interpellé pour la énième fois pour non port du casque et refus d'obtempérer

Un homme était jugé ce mercredi pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle de police au Port le 1er janvier. Il circulait sur une moto-cross et sans casque. Il est interpellé le lendemain par les forces de l'ordre qui lui remettent une convocation pour le 5 janvier. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 6 Janvier 2021 à 23:34 | Lu 539 fois

Le 1er janvier 2021 vers 18h, les policiers du Port remarquent deux personnes qui roulent avec des moto-cross sans casque. L'un d'eux, Jason R., est bien connu de leurs services pour ce même type de faits.



Lorsqu'il aperçoit la police, il prend la fuite alors que les policiers lui somment de s'arrêter. Il est alors pris en chasse par les policiers de la BAC. Alors qu'il prend un maximum de risques et met la vie des autres usagers en danger, les hommes de la BAC préfèrent lâcher prise. Il est identifié et interpellé le lendemain.



Présenté en comparution immédiate ce mercredi, il réfute avoir mis la vie des autres en danger. Le seul petit hic, c'est qu'il vient d'être condamné les 26 novembre et 23 décembre à deux peines de sursis pour les mêmes faits. Sorti de prison en septembre 2020, un bracelet électronique est placé sur sa cheville en octobre. Le passage de son permis de conduire faisait partie des ses obligations. "J'ai eu peur quand je les ai vus, mais ils ont un peu exagéré les policiers" s'explique-t-il au sujet des nombreuses infractions routières qui lui sont reprochées même s'il reconnait les faits en partie.



"Il a sept condamnations pour des délits routiers, un sursis probatoire en cours et il conduit encore sans permis et sans casque ! Je vous demande de le condamner à une peine d'un an et de prononcer un mandat de dépôt", requiert le parquet. "Il ne savait pas que le non port du casque est une infraction contraventionnelle. Il a eu peur, il a fait ça pour ne pas faire de prison. Je vous demande de ramener sa peine à de plus justes proportions", demande la défense lors de sa plaidoirie.



Jason R. a finalement été condamné à une peine de 8 mois de prison et dormira ce mercredi soir à Domenjod.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur