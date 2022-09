A la Une . Le Port : Il croit que son rival va écraser sa femme, va chercher son fusil et tire

Samedi dernier dans une résidence du Port, un différend de voisinage a failli très mal tourner. Un quinquagénaire a tiré sur son rival de son balcon, croyant que celui-ci allait écraser sa femme. Par RL - IS - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 14:23

Rolando V., au casier long comme le bras, comparaissait ce lundi dans le cadre de la procédure accélérée pour avoir tiré avec un fusil sur son voisin.



L'histoire qui aurait pu se terminer par un homicide se déroule dans un quartier du Port, le samedi 3 septembre dernier. Dans cet immeuble, la famille de Rolando, 50 ans, est en conflit permanent avec les voisins. Le jour des faits, les enfants s'étaient disputés avec ceux d'à côté et les tensions étaient vives. À tel point que le quadragénaire avait cru que son rival allait écraser sa femme. Assistant à la scène depuis son balcon, il était alors allé chercher son fusil, avait armé et tiré.

Quant à Rolando, dont l'arme n'a toujours pas refait surface, il avait été interpellé et placé en garde à vue. Son passé judiciaire n'a donc pas plaidé en sa faveur au moment où il a demandé à ses juges du tribunal correctionnel de St-Denis de renvoyer son procès à une date ultérieure afin qu'il ait le temps de préparer convenablement sa défense.



"Il a déjà été condamné pour violences avec arme. La violence est ancrée dans cette famille. Au moment des faits, son fils seulement âgé de 12 ans disait 'Donnez moi un couteau je vais le tuer'", a plaidé l'avocat de la partie civile afin de convaincre le tribunal de le placer en détention avant son nouveau procès.



Le représentant de la société a partagé cet avis en raison de la proximité des deux famille et donc du risque de réitération des faits.



Côté défense, le conseil a indiqué que la victime sous bracelet électronique actuellement "n'était pas une oie blanche" requérant un placement sous contrôle judiciaire. "Il a cru que la victime allait écraser sa femme. Il a été pris de panique. Il a tiré une fois puis a posé son arme", a détaillé la robe noire.

Après y avoir réfléchi, le tribunal a renvoyé le procès au 28 septembre prochain que Rolando V. attendra au sein de la maison d'arrêt de Domenjod.