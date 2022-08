La grande Une Le Port : Furieux d'avoir été éconduit, il tente de tuer son épouse et d'immoler son fils

Un quinquagénaire a été mis en examen par un juge d'instruction ce mardi soir pour tentative de meurtre. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, il avait sur un coup de folie tenté de tuer sa femme qui venait de le quitter. Il s'en était également pris à son propre frère et à son fils avant d'essayer de mettre fin à ses jours. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 20:02





Arrivés sans encombre dans le chef-lieu, l'épouse confirme son souhait de se séparer. Difficultés sentimentales dans ce couple qui réside au Port. Jeudi soir dernier, l'épouse annonce qu'elle souhaite se séparer. Elle demande à son futur ex de la conduire jusqu'à Saint-Denis chez son beau-frère où elle souhaite passer la nuit. Sur la route, le conjoint éconduit est furieux et projette de commettre l'irréparable. Il a emporté de l'essence dans le véhicule. Mais un membre de la famille voyage avec eux et il renonce à son projet morbide.Arrivés sans encombre dans le chef-lieu, l'épouse confirme son souhait de se séparer. L'homme s'en prend alors à elle et lui assène un coup de couteau l'atteignant au bras. Son frère assistant à la scène tente d'intervenir. Il est également touché par l'arme blanche dans un geste de défense et souffre d'une profonde entaille au doigt.

Le couteau est abandonné devant le domicile qui se situe dans le centre-ville. Le forcené reprend son véhicule et repart au Port. Arrivé dans le logement familial, il n'est pas calmé. Selon nos informations, il aurait tenté d'immoler son fils majeur puis, aurait pris la fuite à pied. Dans cette fuite, il se serait lui-même blessé en tombant. Souffrant d'une fracture du bras, sa cavale aurait rapidement pris fin. Interpellé avec plus d'un gramme d'alcool par litre de sang, il est conduit à Malartic pour être entendu sur les faits.



Au cours de la nuit, son état de santé n'étant pas compatible avec un placement en garde à vue, il a été conduit au CHU de Bellepierre pour des soins. Ce mardi, il a été déféré devant le parquet de Saint-Denis en vue de l'ouverture d'une information judiciaire. Un juge d'instruction désormais en charge de faire toute la lumière sur cette affaire lui a signifié sa mise en examen pour tentative d'homicide.



A l'issue d'un débat devant le juge des libertés et de la détention, Jean Alain I., 57 ans, a été écroué à la maison d'arrêt de Saint-Denis.