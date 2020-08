A la Une .. Le Port : Fructueuse opération de contrôle de police dans un débit de boisson

Les effectifs de la circonscription de sécurité publique (CSP) Le Port et de la CSP Saint Denis, assistés d’agents de la police municipale, ont procédé à une opération de contrôle d’un débit de boissons implanté dans un périmètre de super protection (à moins de 200 mètres d’une école) dans le centre-ville du Port ce jeudi 27 août 2020. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 10:12 | Lu 668 fois

Au terme du contrôle piloté par les policiers du commissariat du Port, de nombreuses infractions étaient relevées.



Les marchandises objets des infractions relevées étaient saisies en vue de leur destruction ultérieure : boissons des 3ème groupe (bière, vin, champagne) et 4ème groupe (whisky, rhum, pastis, vodka), tabac à chicha.



A contrario, le personnel et les clients présents dans l’établissement étaient bien porteurs du masque de protection, en application de la réglementation en vigueur dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.



