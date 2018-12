Le Port Est toujours bloqué, le risque de pénurie monte d'un cran

Le risque monte d'un cran. Si la situation sur la route est quasiment revenue à la normale, le spectre de la pénurie continue de planer sur notre île. Car ce lundi matin, au 17ème jour du mouvement social, le Port Est est toujours bloqué.

Aux alentours de 9 heures, ils étaient une quinzaine de gilets jaunes mobilisés devant l'enceinte pour en interdire l'accès. Même chose devant la gare maritime, avec cette fois une poignée de manifestants.Des blocages faisant peser "un risque avéré de rupture d’approvisionnement" des denrées alimentaires mais aussi des médicaments et du matériel médical, indiquait la préfecture ce samedi , appelant "à la responsabilité de chacun pour que les livraisons puissent s’effectuer et permettre ainsi à tous les Réunionnais de s’approvisionner et d’accéder aux soins dont ils ont besoin".