A la Une . Le Port Est paralysé par une grève

Plusieurs entreprises du Port Est déplorent une grève des dockers démarrée jeudi et qui provoque l'arrêt des déplacements des conteneurs. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 25 Janvier 2021 à 16:57 | Lu 940 fois

La mobilisation des dockers du Port Est dure depuis la fin de la semaine dernière. Les conteneurs ne sont donc plus traités et le Port Est est paralysé selon les directions des entreprises de manutention.





Le communiqué de la SMAR, la SOMACOM et la SGM



Depuis le jeudi 21 janvier dernier, les dockers de la SERMAT, service commun de maintenance des matériels des entreprises de manutention SAMR, SOMACOM et SGM, ont cessé le travail.



Cette grève empêche le ravitaillement et le dépannage des engins de manutention ce qui conduit de fait les entreprises à ne plus pouvoir opérer les navires et assurer la livraison/réception des conteneurs au port.



Le port est donc paralysé pour ce qui concerne les conteneurs.



Le mouvement est intervenu sans préavis avec des revendications représentant une augmentation de la masse salariale de près de 10%, alors que les négociations annuelles sur les salaires ont été terminées il y a deux mois et que les salaires moyens de SERMAT sont déjà supérieurs aux salaires du secteur.



La direction de SERMAT rappelle qu’elle est prête à poursuivre le dialogue social avec les représentants des salariés sur toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise, conformément au droit du travail.



Une proposition de protocole de fin de conflit a été présentée aujourd’hui, engageant l’entreprise dans un processus de Formation et de Validation des Acquis de l’Expérience, demandes formulées par les représentants du personnel.



Les associés de SERMAT espèrent que cet engagement permettra de sortir d’un conflit regrettable, dans un contexte de crise générale, et alors qu’elles ont engagé des investissements importants pour améliorer la qualité de service à Port Réunion.