Le Port : Double vol à main armée dans la rue Raymond Vergès

La rue Raymond Vergès, au Port, a été le théâtre de deux vols à main armée ce samedi. C'est d'abord le gérant de l'épicerie "Prix Choc" qui en a été victime, en fin de matinée. Un individu surgit avec un sabre, menace le commerçant et lui réclame des cigarettes. L'épicier ne se laisse pas intimider, fait le 17 et appelle Police Secours. Les policiers arrivent rapidement sur place et interpellent le malfrat, qui est conduit au commissariat du Port et placé en garde à vue.



Vers 13h, toujours rue Raymond Verges au Port, quatre individus pénètrent dans une épicerie armés d'une arme de poing. Ils menacent le gérant et parviennent à dérober la caisse. ils s'enfuient avec plusieurs centaines d'euros. Selon nos informations, c'est le gérant, légèrement blessé, qui a alerté la police après le vol. Les policiers parviendront à intercepter trois des quatre individus. Ils seront placés en garde à vue.



Deux vols, dans la même rue, dans deux épiceries voisines et à moins de deux heures d'intervalles, soulèvent tout de même quelques interrogations. Les vols étaient-ils liés ? Si c'est le cas, peut être que les malfrats s'étaient tout simplement trompés de commerce dans le but de venger leur dalon ? Autant de réponses que la garde à vue apportera à n'en pas douter.