Le Port : "Diva", une nouvelle vedette de sauvetage en partance pour Madagascar

Arrivée le 29 mars dernier à La Réunion, une nouvelle vedette financée par l’association Marins sans Frontières va intégrer la flotte de l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale de Madagascar.



Ce jeudi 3 mai, Gérard d‘Aboville et une partie de l’équipage seront à La Réunion, chargés de convoyer la vedette du Port à l’Ile Sainte-Marie.



Après Aïda, Tosca et Norma, déjà en service dans les ports de Mahajunga, Nosy-Be et Toliara, cette nouvelle unité, baptisée Diva, est destinée à assurer des missions de sauvetage en mer et de désenclavement des populations malgaches à partir de l'île Sainte-Marie.



La traversée est prévue début mai dès que les conditions météorologiques le permettront.

Le 11 mai prochain, se tiendra la passation de commandement entre Marins Sans Frontières et l’Agence Portuaire Maritime et Fluviale, l’organisme public de régulation du secteur maritime qui gère ces unités à Madagascar.



Depuis plus de 20 ans, l’association oeuvre sur la Grande Ile avec pour mission "d’améliorer, par des moyens maritimes et fluviaux, les conditions de vie et de santé des populations en facilitant les échanges humains, économiques et techniques".