Le Port: Deux individus interpellés pour vol et écroués

Les enquêteurs de la Brigade de Sureté Urbaine (B.S.U) de la Circonscription de Sécurité Publique (C.S.P) du PORT ont permis l'interpellation de deux individus après l'agression d'un jeune homme d’une vingtaine d’années pour lui dérober son téléphone portable et sa montre. Après avoir réalisé une planche photographique qui a permis l’identification des auteurs, la mise en place de dispositifs de surveillance conduisait à leur interpellation. Les deux mis en cause étaient placés en garde à vue durant laquelle ils reconnaissaient leur implication.



Les investigations réalisées par les enquêteurs permettaient également d’établir que les deux hommes avaient commis un vol par escalade au cours duquel ils avaient dérobé deux téléphones portables dont un était retrouvé lors de la fouille d’un des interpellés. Durant le temps de la garde à vue, un fastidieux et minutieux travail de recoupements était réalisé par les enquêteurs de la BSU. Ainsi l’implication de l’un des interpellés dans deux autres dossiers était mise en lumière.



Il s’agissait notamment de faits de violences conjugales ainsi qu’un autre vol en réunion commis dans le secteur de Sainte-Suzanne. Entendu dans le cadre de ces deux autres dossiers, l’individu reconnaissait l’intégralité des faits reprochés. Au terme d’une prolongation de garde à vue, les auteurs des faits étaient déférés en vue d’une comparution immédiate puis incarcérés.