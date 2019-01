Le Port : Deux ados de 13 ans mis en examen pour le viol d'une camarade de classe

Elle s’est tue près d’un an sans doute par peur mais aussi parce qu’elle avait des sentiments pour l‘un des agresseurs. Une adolescente a finalement raconté son calvaire qui a duré plusieurs mois, violée et agressée sexuellement par deux de ses camarades de classe agés de 13 ans.



Après avoir été placés en garde à vue, hier, les agresseurs présumés ont été mis en examen, annonce le JIR.



Les faits ont commencé en début d’année dernière, tous scolarisés dans une classe de SEGPA d’un collège du Port. Un des adolescents a profité des sentiments de la jeune fille pour lui imposer hors et à l’intérieur de l’établissement des fellations et attouchements. Selon les informations du journal, des actes mimés sur des sites pornographiques notamment.



Le temps de l'enquête, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.