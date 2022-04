A la Une . Le Port : Des salariés d'un supermarché dérobent plus de 40 000 euros de marchandises

Deux vigiles, un ex-salarié licencié et un complice sont soupçonnés d'avoir pendant trois ans fait sortir des articles du Carrefour du centre-ville portois aux yeux et à la barbe de tous. En perquisition, des vêtements, 70 bouteilles d'alcool et diverses marchandises ont été retrouvés au domicile des mis en cause. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 09:11

La supercherie dure depuis 2019. Trois ans que grâce à la complicité de deux vigiles du supermarché Carrefour au Port, des articles sortent du magasin sans être payés. Les agents de sécurité fermaient les yeux devant leur complice qui quittait tranquillement le magasin le chariot rempli d'objets de différente nature pendant que les clients faisaient la queue à la caisse. Les vols pouvaient se dérouler aussi la nuit lorsque le magasin était fermé.



Mais à force de constater des articles manquants, la direction du commerce s'est doutée de quelque chose et a mené son enquête. Les caméras de surveillance ont fait le reste. Le petit manège des vigiles, du voleur et d'un ancien salarié licencié depuis quelque temps a été immortalisé que les bandes vidéos.



Ce mardi, les policiers du Port assistés de collègues venus du chef-lieu ont procédé aux interpellations des quatre mis en cause. Des perquisitions ont permis de découvrir à leur domicile respectif de nombreux objets volés. 70 bouteilles d'alcool ont été ainsi retrouvées ainsi que des vêtements, ou de l'huile de vidange en grande quantité. Les articles dérobés étaient revendus ou servaient à améliorer le quotidien des quatre dalons qui faisaient de nombreuses fêtes avec ce que leur petit commerce leur rapportait. De l'argent liquide a également été saisi.



Selon nos informations, au cours de leur garde à vue ils ont reconnus les faits. Ce jeudi matin, ils sont déférés devant le parquet de St-Denis qui devrait leur remettre une convocation à comparaitre dans le cadre de la procédure de plaider coupable (CRPC).