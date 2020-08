Faits-divers Le Port : Des policiers blessés lors d’une intervention

La scène s’est déroulée samedi soir, les forces de l’ordre positionnées pour un contrôle routier. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 4 Août 2020 à 08:43 | Lu 308 fois





Visiblement en état d’ivresse, il a refusé le test d’alcoolémie. Se montrant violent jusqu’à blesser sans gravité trois policiers, il a été placé en garde à vue.



Le mis en cause a finalement avoué les faits délictuels reprochés et sera présenté au juge selon la procédure de plaider coupable. Sa tentative de fuite a échoué. En voyant les policiers, le chauffard a préféré leur foncer dessus et manqué de les renverser. L’homme a finalement été rattrapé, relate le JIR.Visiblement en état d’ivresse, il a refusé le test d’alcoolémie. Se montrant violent jusqu’à blesser sans gravité trois policiers, il a été placé en garde à vue.Le mis en cause a finalement avoué les faits délictuels reprochés et sera présenté au juge selon la procédure de plaider coupable.





