Le Port : Des passagers séquestrés par le chauffeur du bus

Le chauffeur n’aurait pas apprécié que ses passagers lui demandent de baisser le son de sa musique durant le trajet mercredi dernier. Il s’arrête alors et quitte le véhicule, laissant derrière lui les passagers coincés à l’intérieur par le verrouillage automatique des portes.



Les passagers bloqués appellent alors la police, mais le chauffeur revient une demi-heure plus tard comme si de rien, et reprend sa route sur le trajet prévu.



Aucune poursuite pénale n’a pour l’instant été engagée à son encontre, comme l’explique la presse écrite.