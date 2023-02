La grande Une Le Port : Des chiens maintenus en cage libérés

Une opération de police un peu particulière s’est déroulée ce vendredi matin au Port. Elle tend à montrer que les signalements de maltraitance animale seront peut-être traités avec beaucoup plus de sérieux à l’avenir. Par LG - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 10:36





Pas d’atteinte aux biens ou aux personnes cette fois-ci ni de contrôle routier, les policiers du Port ont investi la cour d’un particulier dans le secteur de la Rivière des Galets. Le propriétaire âgé n’a pu que confirmer aux autorités que ses chiens ne vivaient pas dans des conditions acceptables. Maintenus dans des réduits grillagés, ils n’ont aucun espace pour gambader.



Selon le propriétaire, ces trois chiens lui ont été cédés sans qu’il en dise beaucoup plus sur leur histoire.



Lorsqu’une descente de police s’effectue comme ici au Port, les propriétaires des animaux ont deux possibilités qui s’offrent à eux. Soit ils sont d’accord pour céder l’animal, soit ils refusent. Dans ce deuxième cas de figure, le magistrat peut demander la saisie des animaux à titre conservatoire auquel cas ils sont placés provisoirement auprès d’une association, le temps d’une décision pénale.



"Sur les cinq opérations qu’on a réalisées, les chiens ont été cédés à l'association par les propriétaires dans le cadre de la médiation, donc ça montre le succès de ce travail de médiation parce qu’en réalité, les gens, quand on leur explique, ils comprennent qu’ils sont en situation illégale et qu’il faut régulariser. Donc le plus souvent, quand l’association leur propose spontanément de récupérer les chiens, les propriétaires les cèdent et ça évite d’enchaîner sur la constatation des délits", précise le commissaire Nicolas Joseph.



Ce vendredi matin, le propriétaire a opté pour la première solution. L'un de ses chiens ira donc dans une famille d’accueil et les deux autres prendront la direction de la SPA dans l’espoir qu’ils fassent le bonheur de familles plus responsables.



Une autre malheureuse découverte est venue grossir les rangs des chiens "à caser". Une femelle et ses deux chiots ont été trouvés à l’extérieur de la cour de ce propriétaire. Ils viennent encore un peu plus compliquer la tâche des bénévoles associatifs qui n'intéressent pas les intercommunalités qui sont pourtant les collectivités compétentes en la matière d'errance animale.



Dans les cas de maltraitance avérée, un propriétaire encourt 3 ans de prison, 45.000 euros d’amende et l’obligation de suivre des stages de sensibilisation peut également être ordonnée.



