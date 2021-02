A la Une .. Le Port : Coup de chaud cette nuit au rond-point du Sacré Coeur

Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 01:16 | Lu 188 fois

Il était un peu avant minuit cette nuit quand les pompiers de La Possession ont été appelés sur un feu de poubelles au rond-point du Sacré Coeur, à proximité des concessions automobiles.



Une fois sur place, les trois hommes et la femme qui composaient l'équipage ont découvert un véritable barrage de poubelles en feu et de barrières de sécurité renversées, qui bloquaient presque totalement la chaussée.



C'est au moment où ils s'approchaient de l'incendie que leur camion a subi un jet de galets, dont l'un a atterri dans la portière côté passager, à hauteur d'homme.



Les pompiers ont alors fait demi-tour pour se positionner quelques mètres plus loin, sur le grand rond-point qui surplombe la quatre voies, dans l'attente des policiers du commissariat du Port appelés à la rescousse.



L'unique patrouille de nuit du commissariat est arrivée peu après, avec quatre hommes à bord. Après concertation avec les pompiers, trois hommes ont courageusement progressé à pied vers l'incendie en scrutant les alentours avec leurs lampes torches, sous l'unique protection de leurs frêles boucliers, tandis que le quatrième gardait le véhicule et faisait faire demi-tour aux véhicules qui arrivaient.



Fort heureusement, il n'y a pas eu d'autres jets de projectiles. Les pompiers ont alors pu s'avancer et le feu était définitivement éteint quelques minutes plus tard.



Ces incidents sont peut-être à relier aux condamnations le 3 février dernier à un an de prison ferme, avec mandat de dépôt à l'audience, de Dany Dubard, présenté comme l'un des organisateurs de la manifestation pour le réveillon du 31 décembre au Port. Les trois autres Portois qui étaient poursuivis en même temps que lui étaient ressortis libres du tribunal avec des peines comprises entre 12 et 18 mois de prison avec sursis. Les quatre hommes avaient également écopé de 300 euros d'amende chacun pour avoir violé le couvre-feu et de 135 euros d'amende chacun pour non-port du masque.



Les pompiers interviennent sous la protection des trois policiers







