Le Port: Circulation piétonne interdite en raison de la houle

La Ville du Port interdit depuis ce mercredi 16H et jusqu’à la levée de l’alerte forte houle, les activités nautiques dans la bande des 300 mètres du rivage et la circulation piétonne sur les plages, les digues et les zones à proximité immédiate des rivières ainsi que des canaux communaux.



L’arrêté municipal précise également que toute infraction constatée par la police municipale sera sanctionnée conformément aux lois en vigueur.