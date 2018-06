Le Port: Après le décès de Paulette Adois Lacpatia, Fayzal Ahmed-Vali élu premier adjoint

Le conseil municipal du Port s’est réuni ce mardi en session extraordinaire pour installer un nouveau conseiller municipal et procéder au remplacement du poste vacant de premier adjoint au maire, occupé par Paulette Adois Lacpatia. Une minute de silence a été observée en début de séance pour la première adjointe récemment décédée.



C'est Fayzal Ahmed-Vali (54ans) qui a été élu premier adjoint à la majorité des voix. Il était depuis mars 2014 le 6ème adjoint en charge de l’économie et du centre-ville. L’ancien commerçant portois a été vice-président et ensuite trésorier de la CCIR durant 9 ans et président de l’association des commerçants du Port (ACP).



Wilfrid Cerveaux, entrepreneur (39 ans), jusqu’à présent conseiller municipal, est désormais 11ème adjoint. Il aura en charge la mise en œuvre de la régie de quartier et l’animation de proximité.



Le nouvel entrant au conseil municipal est Romuald Tanguy (36 ans), élu sur la liste "Cap vers le renouveau" et employé du BTP.