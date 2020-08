A la Une . Le Port : 7 km de bouchons en direction de l'Ouest suite à un accident

Un accident a entraîné d'importants bouchons sur la 4x4 voies entre La Possession et le Port. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 17:36 | Lu 714 fois

Un accident s'est produit ce lundi après-midi sur la 4x4 voies du Port en direction de l'Ouest. La voie de gauche a été neutralisée, entraînant des bouchons sur 7 kilomètres environ.



Les véhicules ont été évacués mais les secours et les forces de l'ordre sont toujours sur place.



Soe Hitchon

